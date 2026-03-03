Нутрициолог Ефимова рассказала, как метеозависимость влияет на здоровье и как с ней справляться

Смена погодных условий может вызывать у некоторых людей слабость и дискомфорт. Нутрициолог Ирина Ефимова рассказала «Вечерней Москве» , как метеозависимость сказывается на организме и как подготовиться к возможным проблемам.

По данным ИКИ РАН, в начале 2026 года темпы формирования магнитных возмущений превысили прошлогодние показатели. Если такая тенденция сохранится, то множество дней этого года могут быть отмечены желтым и красным цветами на графиках погоды, что будет означать повышенную геомагнитную активность.

При резких изменениях геомагнитного фона и атмосферного давления организм тратит много ресурсов на адаптацию. Здоровый организм может справиться с такой нагрузкой, но для людей с хроническими заболеваниями, стрессом или возрастным снижением адаптивных резервов это может быть серьезным испытанием.

Симптомы метеозависимости включают головную боль, скачки артериального давления, упадок сил, тахикардию, бессонницу и обострение артритов. В группу риска попадают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, вегетососудистой дистонией, мигренями, артритами и те, кто перенес травмы.

Ефимова советует соблюдать режим сна, придерживаться стабильного распорядка дня, заниматься легкой активностью, например, пешими прогулками, плаванием или йогой. Контрастный душ также помогает укрепить сосуды. Здоровый рацион и отказ от тяжелой пищи, алкоголя и кофеина в дни магнитных бурь могут облегчить состояние.

Эксперт подчеркивает важность комплексной поддержки организма, включая питание сосудов и нервной системы. В этом могут помочь растительные адаптогены и фолиевая кислота (витамин B9), но прием и дозировку нужно согласовать с врачом.