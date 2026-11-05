Стоматолог Антипенко связал боль в зубах после Нового года с шампанским и мандаринами

Сочетание шампанского и большого количества мандаринов способно спровоцировать повышенную чувствительность зубов. Об этом «Абзацу» сообщил стоматолог Алексей Антипенко.

По словам специалиста, кислоты из алкоголя и цитрусовых растворяют минеральные пробочки в дентине — ткани под эмалью. В итоге обнажаются нервные волокна в дентинных трубочках, идущие от зубного нерва, отметил KP.RU.

Из-за ослабления минерального слоя холодный воздух, горячая пища и напитки вызывают резкую боль. Антипенко подчеркнул, что такой дискомфорт чаще возникает при наличии оголенных корней зубов, клиновидных дефектов и эрозии эмали.