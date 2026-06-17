Старый подход к профилактике деменции у людей старше 60 лет объявили ошибочным

Людям старше 60 лет следует изменить образ жизни, вылечить гипертонию и диабет, чтобы предотвратить развитие деменции. Профессор Университета Кюсю Тосихару Ниномия сообщил об этом РИА «Новости» .

Он назвал ошибочной схему профилактики деменции, при которой пациенты устраняют только один фактор риска. Проведенное Ниномией и другими японскими учеными исследование показало, что при генетической предрасположенности более эффективен комплексный подход.

«Важно не выделять какой-то один фактор — давление, диабет, курение, физическую активность или вес, — а управлять ими комплексно», — сказал специалист.

Ранее коллеги Ниномии из Университета Тохоку нашли связь между управлением машиной с механической коробкой передач и риском деменции. Работа с педалью сцепления и переключение передач активизировали у пациентов префронтальную кору мозга.