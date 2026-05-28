Университет Тохоку: вождение на механике может снизить риск деменции

Японские ученые из Университета Тохоку под руководством профессора Рюта Кавашима доказали, что регулярное управление машиной с МКП способствует снижению риска возрастных нарушений когнитивных функций. Об этом сообщил 110km.ru .

Как объяснили исследователи, механика требует от водителя постоянного контроля: нужно следить за дорогой, координировать работу рук и ног, самостоятельно переключать передачи и работать с педалью сцепления. Это активизирует префронтальную кору мозга, отвечающую за планирование, концентрацию и запоминание.

Статистика аварийности подтверждает важность этой темы. Среди водителей старше 75 лет ошибки при маневрах и путаница педалей приводят к 6% смертельных ДТП в их возрастной группе. Для сравнения, у автомобилистов младше 75 лет этот показатель составляет всего 0,7%.