Японский профессор рассказала, кому необходима ранняя профилактика деменции

Ранняя профилактика деменции требуется людям, у которых есть определенные генетические особенности. Об этом РИА «Новости» рассказала профессор японского Университета Кюсю Тосихару Ниномия.

По ее словам, повышенное внимание к контролю рисков необходимо людям с геном APOE. Он влияет на обмен жиров и работу мозга.

«Один из его вариантов, ε4, считается одним из самых сильных генетических факторов риска болезни Альцгеймера», — отметила специалист.

Она добавила, что у человека может встречаться одна или две копии этого варианта. Тем, у кого две копии APOE ε4, может потребоваться профилактика с более раннего возраста.

Ранее нейробиологи предупредили, что привычка засыпать со смартфоном может стать фактором развития деменции. Синий свет от экрана мешает работе глимфатической системы, которая отвечает за вывод токсичных белков из мозга.