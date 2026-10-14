Онколог Ахмаев назвал мифом связь смартфонов с развитием рака

Врач-онколог Расул Ахмаев опроверг распространенное мнение о том, что смартфоны вызывают рак. Об этом сообщил он сообщил «Ленте.ру» .

Эксперт Ахмаев развеял популярные мифы о раке, подчеркнув отсутствие научных доказательств влияния радиоволн на развитие опухолей. По его словам, генномодифицированные продукты не вызывают онкологию, а употребление сахара здоровым человеком напрямую не ведет к образованию опухоли — однако сахарный диабет является косвенным фактором риска, пишет ИА НСН.

Врач также отметил ошибочность представлений об инфекционной природе рака и его исключительно возрастном характере: в настоящее время заболевание все чаще выявляется у молодых пациентов благодаря активному скринингу. Кроме того, Ахмаев опроверг мнение о неизлечимости болезни: при ранней диагностике шансы на выздоровление достигают 90–95%.