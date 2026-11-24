Иеромонах Феодорит: при болезни с молитвами обращаются к святым-целителям

В период болезни молиться можно святым-целителям — Пантелеимону, Косме и Дамиану, Луке Крымскому, Агапиту Печерскому, Богородице, Господу и святым-покровителям. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» врач-реаниматолог скорой помощи, иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

«С духовной точки зрения во время болезни надо молиться, а с врачебной точки зрения надо лечиться. Не стоит об этом забывать», — предупредил он.

Врач отметил, что существует традиция обращаться с молитвой к конкретным святым в зависимости от недуга, с которым столкнулся больной. Например, при головной боли — к Иоанну Предтече.

Таких «привязок» у людей много. Однако нельзя относиться к молитве как к магическому ритуалу. Человек идет к обычному врачу за помощью, а с молитвами обращается к духовному врачу, просит у Господа исцеления, у святых — поддержки в борьбе с болезнью.

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