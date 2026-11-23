Сахарный диабет второго типа все чаще встречается у детей на фоне малоподвижного образа жизни и избыточного веса. Снизить риск развития заболевания помогают правильное питание, регулярная физическая активность и здоровые привычки в семье, рассказала заведующая Клементьевской амбулаторией Можайской больницы Елена Мирон.

При диабете второго типа клетки организма теряют чувствительность к инсулину. В отличие от диабета первого типа, риск развития этого заболевания во многих случаях можно существенно снизить с помощью профилактики.

По словам врача, детям рекомендуется двигаться не менее часа ежедневно: гулять, кататься на велосипеде или заниматься спортом. Время перед экранами гаджетов желательно ограничить двумя часами в день. В питании следует отдавать предпочтение овощам, которые должны занимать половину тарелки, а употребление сладких напитков и фастфуда свести к минимуму.

«Но главное — это пример родителей, а не строгие запреты. Дети не будут есть брокколи, если родители едят бургеры, и не пойдут гулять, если папа лежит на диване с планшетом. Превратите заботу о здоровье в семейную игру: совместные велопрогулки, походы за ягодами или приготовление полезных десертов», — отметила Елена Мирон.

Специалист также советует родителям обращать внимание на возможные признаки нарушений обмена веществ: потемнение кожи в области шеи, постоянную жажду и повышенную утомляемость. При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу.