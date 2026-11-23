Взрослым стоит ограничить употребление кешью до 30–50 граммов в день, что составляет около 15–20 орехов. Об этом сайту «Абзац» сообщила врач-диетолог Марият Мухина.

Специалист объяснила, что продукт полезен для пищеварения благодаря клетчатке, магнию, цинку и олеиновой кислоте. Магний активизирует моторику кишечника, цинк помогает обновлять слизистую оболочку, а олеиновая кислота улучшает отток желчи. Клетчатка служит пребиотиком для микробиоты толстого кишечника, снимает воспаление и предотвращает запоры.

Из-за высокой калорийности и риска аллергии орехи не стоит есть натощак. Их лучше употреблять во время основного приема пищи, так как белок и жиры продлевают чувство сытости. Эксперт также посоветовала замачивать сырые ядра на несколько часов для лучшего усвоения минералов и отказаться от соленого или глазированного кешью.