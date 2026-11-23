Врачи Республиканского онкоцентра Дагестана удалили у пациентки опухоль матки массой 11 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона.

Женщина пожаловалась медикам на сильно выросший живот и длительные обильные кровотечения. Анализ показал у пациентки уровень гемоглобина 25 граммов на литр при норме 120-140.

«Опухоль достигала гигантских размеров, занимала практически весь малый таз и брюшную полость, доходя до уровня грудины», — отметили в ведомстве.

Перед операцией женщине несколько раз перелили донорские эритроциты, чтобы скорректировать тяжелую анемию, затем провели хирургическое вмешательство.

Женщина уже чувствует себя лучше и возвращается к привычному образу жизни.

Ранее хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова спасли мужчину с сильным кишечным кровотечением, вызванным распадающейся опухолью.