Диетолог Русакова заявила, что микрофлора кишечника способна влиять на настроение

Исследователи из португальского Института биомедицинских наук университета Порту обнаружили связь между склонностью к психопатии и составом кишечной микрофлоры: у людей с выраженной эмоциональной холодностью чаще выявлялись бактерии Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis, а также повышены уровни глюкозы и таурина в стуле, пишет «Вечерняя Москва».