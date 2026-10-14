Диетолог Русакова заявила, что микрофлора кишечника способна влиять на настроение
Исследователи из португальского Института биомедицинских наук университета Порту обнаружили связь между склонностью к психопатии и составом кишечной микрофлоры: у людей с выраженной эмоциональной холодностью чаще выявлялись бактерии Allisonella, Prevotella и Cloacibacillus evryensis, а также повышены уровни глюкозы и таурина в стуле, пишет «Вечерняя Москва».
Врач-диетолог Дарья Русакова подтвердила, что микрофлора действительно влияет на поведение через ось «кишечник–мозг», участвуя в выработке нейромедиаторов (например, ГАМК), регулирующих работу мозга. Однако остается неясным, что является первопричиной — особенности микрофлоры формируют черты характера или же образ жизни и характер человека изменяют состав бактерий.