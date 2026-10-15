Врач Гамбарян предупредила об опасности курения кальяна

Курение кальяна вредит здоровью и приводит к разным заболеваниям, включая рак, сердечно-сосудистые, бронхолегочные болезни и заболевания репродуктивной системы. Об этом рассказала доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян в беседе с ИА НСН .

«Кальян — очень опасная штука. Потому что за одну сессию кальяна можно выкурить в десятки раз больше никотина. Также там выделяется в десять раз больше смол и всех вредных веществ, которые содержатся в табачном дыме, чем при курении нескольких очень крепких сигарет», — сказала она.

По ее словам, из-за того, что курение кальяна воспринимается как отдельная культура, считается, что в этом нет ничего страшного — якобы потому, что дым охлаждается. Это неверно.

Для беременных опасно и пассивное курение кальяна. Кроме того, туберкулезная палочка хорошо выживает в шлангах от кальяна, даже если мундштуки меняются.