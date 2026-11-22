Гематомы на теле распространяются по-разному в зависимости от тяжести травмы. Если при ушибе синяк увеличивается постепенно, то при переломе быстро и на большом участке. Об этом сообщила «Газете.ru» невролог-рефлексотерапевт Миляуша Мамадалиева.

Ушиб можно определить по синеве, нарастающей в месте удара за несколько часов, а не моментально. Доктор сообщила, что конечность остается подвижной, а боль стихает в положении покоя.

«При растяжении связок ситуация иная. Гематома появляется вокруг сустава и часто „сползает“ вниз к стопе или пальцам из-за силы тяжести», — заявила она.

Для перелома характерно мгновенное появление большого синяка, расползающегося далеко за пределы места удара. Боль интенсивная и не утихает при отдыхе.

Ранее в Кемеровской области врачи прооперировали пациентку с 27 переломами после аварии.