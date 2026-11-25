Сегодня 08:00 Заморозка яйцеклеток: где выгоднее в России сделать криоконсервацию и что покрывает ОМС Репродуктолог Милютина: низкая цена заморозки яйцеклеток не означает выгоду Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Челябинск возглавил рейтинг российских городов с самой низкой ценой на заморозку яйцеклеток — 53 тысячи рублей против 145 тысяч в Москве. Женщины со всей страны рассматривают поездку на Южный Урал как способ сэкономить на отложенном материнстве. Но так ли выгодна эта экономия на самом деле и что остается за скобками рейтинга — в материале 360.ru.

Столица заморозки

Мониторинг цен по 17 городам, проведенный проектом Shot Проверка, зафиксировал минимальный чек на заморозку яйцеклеток в Челябинске — 53 тысячи рублей. Москва в этом же рейтинге оказалась почти втрое дороже с ценником в 145 тысяч рублей. Во Владивостоке и Санкт-Петербурге предлагают цены близкие к столичным — 140 и 132 тысячи рублей соответственно.

Фото: РИА «Новости»

По данным регионального Минздрава, Челябинская область входит в тройку российских регионов по числу беременностей, наступивших после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), а за 2025 год здесь выполнили 3294 цикла ЭКО и криопереноса. При этом сама по себе низкая цена еще не объясняет, почему именно Южный Урал стал точкой притяжения для желающих воспользоваться услугами по заморозке яйцеклеток. Статистика указывает на развитую инфраструктуру вспомогательных репродуктивных технологий. Между тем, опубликованный рейтинг исходил исключительно из цены. Акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD Group и кандидат медицинских наук Мария Милютина в разговоре с 360.ru отнеслась к формулировке о «неформальной столице заморозки» с осторожностью.

Возможно, это особенности данного конкретного подсчета и данной статистической когорты. На самом деле программ замораживания яйцеклеток за последнее время проводится очень много в разных городах. И сейчас в России не только в столицах — в Москве, Санкт-Петербурге, но и в других крупных городах-миллионниках много клиник ЭКО, и большинство из них находятся на достаточно хорошем уровне. Мария Милютина акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя «MD Group» и кандидат медицинских наук

Причем, по словам эксперта, помимо стоимости криоконсервации, необходимо сразу обращать внимание на сопутствующие затраты. А они могут даже превышать цену самой процедуры.

Видео: 360.ru

Придется доплатить Процедура криоконсервации яйцеклеток представляет собой целый комплекс услуг. По словам собеседницы 360.ru, с ней сопряжены неоднократные посещения врача и тщательная медикаментозная подготовка.

Сама по себе процедура — это комплекс услуг, которые оказывает клиника. Туда входят и приемы, и анестезия, и сама пункция фолликулов, и замораживание яйцеклеток. Поэтому когда пациентка готовится к этой процедуре очень важно посмотреть, в какой клинике что входит в прайс. Потому что где-то, где может казаться, что в два раза дешевле, по факту окажется гораздо дороже. Просто потому, что есть дополнительные процедуры, которые в стандартный прайс не включены. Мария Милютина

Так, чаще всего пациентке придется отдельно оплатить препараты для гормональной стимуляции. В Москве, по словам Милютиной, эта категория расходов добавляет к стоимости порядка 50 тысяч рублей, в регионах диапазон шире, но порядок сопоставим. Второй скрытый пласт расходов — это хранение замороженного материала. По данным открытых прайсов московских клиник, год хранения обходится примерно в девять тысяч рублей, а в отдельных случаях доходит до 18 тысяч.

Фото: 360.ru

В регионах эта услуга может стоить несколько дешевле. В любом случае, за пять-семь лет ожидания эти платежи складываются в сумму, сопоставимую со стоимостью самой процедуры. А по ОМС? Нужно иметь в виду, что криоконсервация яйцеклеток как самостоятельная услуга не входит в программу обязательного медицинского страхования (ОМС), и ее в любом случае придется оплачивать полностью из своего кармана. ОМС покрывает лишь криоконсервацию эмбрионов в рамках цикла ЭКО. Единственное исключение, которое сейчас обсуждается на уровне правительства, касается онкологических пациентов, которым планируют включить в страховку заморозку половых клеток и их двухлетнее хранение в программу госгарантий с 2027 года. Для здоровых женщин, откладывающих материнство, такой опции нет.

Фото: 360.ru

В базовую программу ЭКО входят стимуляция суперовуляции с лекарственными препаратами, ультразвуковой мониторинг роста фолликулов, пункция яичников с анестезией, оплодотворение яйцеклеток в лаборатории, культивирование эмбрионов и их перенос в полость матки. А с 2026 года к этому добавилось генетическое тестирование эмбрионов на моногенные заболевания и хромосомные перестройки для пар с высоким риском наследственных патологий. Криоконсервация эмбрионов, оставшихся после переноса, также покрывается ОМС, но только в рамках самого цикла ЭКО. Поэтому желающим повременить с зачатием придется самостоятельно оплатить консервацию и хранение своего биоматериала. Чем старше, тем дороже? Цена процедуры, как ни странно, косвенно зависит от возраста пациентки. По данным исследования, опубликованного в журнале Fertility and Sterility в 2025 году, биология напрямую влияет на финальную стоимость. Ученые проанализировали более 1000 циклов разморозки яйцеклеток и определили, сколько зрелых ооцитов требуется для получения трех эмбрионов с полным набором хромосом с вероятностью не менее 70%. Женщинам младше 35 лет на момент заморозки нужно в среднем 15 яйцеклеток, в возрасте 38–40 лет эта цифра вырастает до 28, а после 42 лет превышает 50.

Фото: РИА «Новости»

Выходит, что чем старше пациентка, тем выше вероятность того, что потребуется более одного цикла заморозки для достижения сопоставимого результата. А это соответствующие расходы, ведь каждый дополнительный цикл стимуляции и пункции оплачивается отдельно. Лучше дешевле или ближе к дому? Поездка за процедурой в другой регион требует еще и времени. По словам Милютиной, пациентке придется провести рядом с клиникой порядка двух недель, и это нужно учитывать в своих расчетах при планировании.

Все-таки, конечно, безопаснее и комфортнее это делать ближе к дому, потому что мы стараемся, чтобы все медицинские процедуры не выбивали из колеи, не нарушали обычную жизнь. И кроме этого, все-таки трансвагинальная пункция — это микрохирургическая манипуляция. Поэтому здесь, конечно, нельзя в тот же самый день сесть на поезд или на самолет и уехать. Нужно пробыть еще несколько дней рядом с той клиникой, где производилась процедура. Мария Милютина

Процедура проводится в несколько этапов. Пациентка проходит стимуляцию, регулярно приезжает на ультразвуковой мониторинг, затем производится пункция фолликулов, после которой женщина должна быть под наблюдением врачей. В итоге проезд туда и обратно, аренда жилья на две недели, отсутствие рабочего дохода на время поездки — все это формирует бюджет, который не указывается в прайс-листах клиник. Для жительниц удаленных городов экономия на цене процедуры может просто-напросто раствориться в таких сопутствующих расходах. Репродуктивный туризм Челябинск если и не стал «столицей заморозки яйцеклеток» в прямом смысле, то по крайней мере продемонстрировал объективно низкий ценовой порог входа в процедуру. Для жительниц Челябинской области расклад однозначный.

Фото: 360.ru

Для иногородних картина, конечно, сложнее. Полный бюджет с препаратами, хранением и двумя неделями проживания в Челябинске может запросто приблизиться к столичному, а к этому еще добавляются риски переезда и хранения материала на расстоянии.