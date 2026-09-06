Онищенко призвал разговаривать с гриппом на «вы»
Онищенко напомнил о мерах, которые помогут не заболеть в сезон гриппа
В сезон гриппа необходимо соблюдать режим дезинфекции, вовремя включать отопление и желательно пройти вакцинацию, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Об этом сообщил ТАСС.
«Грипп не надо недооценивать. С ним всегда надо разговаривать на „вы“, а не ждать, когда появится какой-то опасный штамм», — подчеркнул академик.
Он посоветовал россиянам сделать прививки, избегать переохлаждения и простуд, не ходить на работу с температурой. В школах при появлении нескольких заболевших детей следует немедленно отправлять весь класс на карантин.
Если в каких-то регионах поднимется уровень заболеваемости, жителям порекомендуют носить маски, добавил Онищенко.
Академик напомнил, что с точки зрения экономических потерь грипп — самая опасная инфекция на сегодняшний день.
Ранее Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению ОРВИ у детей. Теперь врачи будут прописывать фитопрепараты и травяные чаи.