Частые ночные мочеиспускания, ослабленный напор мочи и чувство неполного опустошения мочевого пузыря, могут свидетельствовать о заболеваниях предстательной железы, включая онкологические. Об этом заявил врач-уролог, андролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Гурген Мартиросян в беседе с «Известиями» .

«Мужчины часто объясняют изменения мочеиспускания возрастом: считают нормальным вставать ночью по несколько раз, дольше ждать начала мочеиспускания», — сказал он.

По словам Мартиросяна, такие признаки могут возникать не только при доброкачественном увеличением простаты или банальном воспалении на фоне инфекции. Они также характерны для рака предстательной железы.

Врач отметил, что на начальных этапах злокачественные новообразования простаты часто протекают без явных признаков. Обратиться к медикам следует при постоянно повторяющихся позывах к мочеиспусканию, сложностях с опорожнением мочевого пузыря и чувстве его переполненности после похода в туалет.