Названо число попавших в больницы россиян с ботулизмом

Мурашко: 301 человек попал в больницу с ботулизмом по всей России

Количество пациентов российских больниц с ботулизмом по данным на четверг, 20 июня, составило 301, из которых к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 43 человека. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что госпитализированные получают медицинскую помощь в полном объеме. Все больницы обеспечены необходимыми лекарствами.

Московское управление Роспотребнадзора в четверг, 20 июня, сообщило, что в ходе опроса обнаружило еще 83 отравившихся с признаками ботулизма, из которых 11 человек попали в больницы. Остальных оставили под наблюдением медицинских специалистов. Случаи отравления также выявили в Московской области, Казани и Нижнем Новгороде.

По данным Минздрава Подмосковья, в больницы с признаками ботулизма поступили 20 человек, 12 из них находятся в тяжелом состоянии. Ведомство взяло ситуацию под личный контроль.

В столице Татарстана за медицинской помощью обратились 14 жителей. В Нижнем Новгороде — 16 пострадавших, из которых шестерых подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Все заболевшие ели салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке производителя ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Руководителя компании, а также главу отдела качества и директора фирмы-поставщика продуктов отправили под домашний арест в рамках уголовного дела о сбыте опасной продукции. Еще один фигурант дела — повар, занимавшийся фасовкой продуктов, находится в СИЗО.