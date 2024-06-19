С признаками ботулизма в больницы попали 16 нижегородцев, шестеро на ИВЛ

Минздрав: 16 нижегородцев с признаками ботулизма в больнице, 6 из них на ИВЛ

В Нижегородской области с признаками ботулизма госпитализировали 16 местных жителей. Шестерым из них потребовалось подключение к ИВЛ, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«По состоянию на 14:00 19 июня в медучреждения региона госпитализированы 16 пациентов с подозрением на ботулизм — 15 взрослых и один ребенок. <…> К аппаратам ИВЛ подключено шесть пациентов», — подчеркнули в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре ранее отмечали, что в Нижегородской области выявили 15 случаев ботулизма. Региональное управление ведомства начало эпидемиологическое расследование. Специалисты выяснили, что пострадавшие ели «Салат лобио». Его изготовителем было ООО «Локалкитчен». Салат заказали через сервис доставки «Самокат» (ООО «Умный ритейл»).

Нижегородский СК возбудил после отравлений жителей области уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В Москве задержали четвертого фигуранта уголовного дела о массовом отравлении людей. Им стал повар компании-производителя фасоли.