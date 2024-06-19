Обвиняемого по делу о массовом отравлении повара отправили в СИЗО

Повара Карима Норматова, обвиняемого по делу о массовом отравлении людей салатом из службы доставки, отправили в СИЗО. Постановление об аресте вынес Замоскворецкий суд Москвы.

Под стражей Норматов пробудет до 15 августа, уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Его обвинили по статье о выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Норматов работал поваром в компании-производителе фасоли ООО «Савон-К». У мужчины гражданство Республики Таджикистан. Известно, что он жил и работал в Балашихе.

По версии следствия, Норматов и другие фигуранты, нарушив требования безопасности, изготовили не менее 2336 порций салата «Лобио», которые упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и сбыли через онлайн-магазин «Самокат» неограниченному кругу людей, подчеркнули в пресс-службе.

В результате допущенных нарушений более 120 человек, которые ели этот салат, попали в больницы с диагнозом ботулизм.

Кроме того, по данным следствия, подозреваемые по делу о массовом отравлении салатом из службы доставки хотели уничтожить улики, а Норматов пытался сбежать — его задержали в аэропорту.