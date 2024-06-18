В Казани из-за признаков ботулизма к врачам обратились 14 человек

В Казани число обратившихся к медиками с подозрением на ботулизм выросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора сообщило РИА «Новости» .

«В настоящее время всего зарегистрировано 14 случаев подозрения на ботулизм», — заявил агентству представитель ведомства.

Ранее в управление Роспотребнадзора заявляли о шести случаях подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО «Локалкитчен». Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.

Ретейлера, через которого люди заказывали еду, проверяют. Следователи уже возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Во вторник, 18 июня, стало известно о росте случаев подозрений на ботулизм и в Нижегородской области. Там помощь врачей также потребовалась 14 людям. Накануне появлялись данные о 12 госпитализированных.

В Москве, по информации заммэра Анастасии Раковой, в тяжелом состоянии из-за отравления находятся 55 человек, 30 из них — в реанимации. Жизни пациентов ничего не угрожает, подчеркнула она.