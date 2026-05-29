Ребенка с магнитными шариками в желудке спасли врачи в Москве

Врачи Детского центра больницы им. Кончаловского спасли ребенка с 16 магнитными шариками диаметром около сантиметра в желудке. Девочка поступила в медучреждение с сильными болями.

Маленькой пациентке провели эндоскопическую операцию. Все магниты удалили без разрезов при помощи гибкого тонкого инструмента, который ввели в ротовую полость.

Извлечь шарики было сложно — из-за их веса и размера они выскальзывали из инструментов. Тогда специалисты решили использовать дополнительный магнит, который завернули в эндоскопический контейнер. С его помощью извлекли 11 шариков из желудка и еще пять — из двенадцатиперстной кишки.

Пациентка быстро пошла на поправку и уже через несколько дней была выписана под наблюдение врачей.