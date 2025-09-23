Центр Гамалеи передал в Минздрав документы для регистрации мРНК-вакцины от рака

Гинцбург: лечение первой мРНК-вакциной от рака в этом году начнут 30 пациентов

Участниками лечения новой персонализированной неоантигенной мРНК-вакциной от рака станут две группы из 15 человек. Первые дозы препаратов они получат в ближайшие полтора месяца. Для регистрации разработки в Минздраве необходимо время. Об этом в комментарии 360.ru заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что группы пациентов с раком сформировали Московский онкологический институт имени Герцена и Национальный исследовательский центр онкологии имени Блохина. Разработчики вакцины передали необходимый пакет документов для рассмотрения в Минздраве 11 сентября и рассчитывают получить одобрение в ближайшие полтора месяца.

«С моей точки зрения, этого времени достаточно, чтобы полностью изучить пакет документов и задать нам необходимые вопросы, на которые мы ответим, учитывая практическую значимость препарата», — заявил Гинцбург.

Представитель Центра Гамалеи пояснил, что вакцины носят персонализированный характер, то есть у каждого пациента взяли образцы для создания подходящего ему препарата.

«Сейчас заканчивается, а в ряде случаев продолжается синтез соответствия последовательностей, которые мы потом вставим в носители, в вектора мРНК. С момента разрешения Минздрава мы начнем нарабатывать на каждого больного порядка 15–20 доз персонализированной вакцины», — добавил Гинцбург.

Он пояснил, что это только первые две группы пациентов. В следующем году Институт имени Герцена и Центр имени Блохина подготовят еще по 15 больных раком, которые получат персонализированные вакцины.

В начале августа Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркивал, что персонализированную мРНК-вакцину от рака в экспериментальном режиме получат пациенты с меланомой.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова отметила, что препарат уменьшает размеры опухолей, а также замедляет их рост.