Российскую вакцину от рака официально признали готовой к применению

ФМБА сообщила о готовности вакцины от рака к применению

Доклинические испытания отечественной вакцины от рака продемонстрировали ее безопасность и высокую эффективность. Об этом «Известиям» на полях ВЭФ заявила глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Он отметила, что вакцина готова к применению, но специалисты ждут согласования с Минздравом. ФМБА направило в ведомство документы для получения одобрения на клиническое использование препарата.

«Вакцина готова к применению, ждем разрешения», — подчеркнула Скворцова.

По ее словам, исследования показали, что препарат помогает уменьшить размеры опухоли и замедлить ее рост. Также испытания подтвердили повышение выживаемости.

Ранее онколог Андрей Пылев объяснил, что вакцина может помочь пациентам, которые уже больны и проходят иммунотерапию. Он уточнил, что новая разработка активизирует работу ингибиторов контрольных точек. Врач добавил, что-то больные меланомой могут начать получать вакцину уже в ближайшие месяцы.