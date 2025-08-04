Это не универсальная таблетка: кому на самом деле сможет помочь вакцина от рака

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что больные меланомой могут начать получать вакцину от рака уже в ближайшие месяцы. Что это будет означать для борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказал 360.ru главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

«Не надо думать, что вакцина от рака, как вот это вот громко звучит — это некая универсальная таблетка, которая наконец-то избавит человечество от онкологических заболеваний. Потому что у людей складывается впечатление, что вакцина от рака — это как вакцина от кори или полиомиелита: если ее уколоть, то рака никогда не будет и все будут абсолютно здоровы», — подчеркнул врач.

При этом, по мнению Пылева, новый препарат действительно может помочь тем, кто уже болен и проходит иммунотерапию, поскольку активизирует работу ингибиторов контрольных точек.

Ранее гинеколог Любовь Ерофеева предложила сделать обязательной вакцинацию от ВПЧ.