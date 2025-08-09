Сегодня 17:39 Рак побежден? Когда и как россияне смогут получить вакцину Альтштейн: первая вакцина от рака еще не прошла проверку на эффективность 0 0 0 Фото: 008 Soba Hospital/Medicimage/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В России создают мРНК-вакцину от рака. Клинические испытания отечественного препарата планируют начать в ближайшее время, а первые пациенты могут получить вакцину уже в 2025 году. Подробнее о новой вакцине — в материале 360.ru.

Что за чудо-вакцину от рака делают в России и как она будет работать? Онковакцины не предотвращают рак у здоровых людей, а лечат уже существующие опухоли. В России создают персонализированную мРНК-вакцину, которая заставляет иммунную систему вырабатывать антитела к неоантигенам — белкам, появляющимся из-за мутаций в раковых клетках. Эти антитела усиливают эффект иммунотерапии. Набор неоантигенов подбирают индивидуально под пациента. «Задача вакцины в первую очередь — предотвратить развитие метастазов, в разы повысив эффективность иммунотерапии. В идеале мы говорим о том, чтобы сделать безрецидивный срок пожизненным», — объяснил «Медвестнику» директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков. Над созданием персонализированной мРНК-вакцины работают несколько ведущих научных учреждений. Среди них — НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина, НМИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, МНИОИ имени. П. А. Герцена и Университет «Сириус». Гамалеи выступает в роли производственной площадки, а МНИОИ — клинической, где пройдут испытания. Университет «Сириус» — один из научных партнеров в этом проекте.

Фото: РИА «Новости»

Когда отечественную вакцину от рака дадут пациентам? В конце сентября — середине октября пациенты смогут начать получать отечественную мРНК-вакцину от рака на экспериментальной основе. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Согласно существующему рабочему плану, если он будет реализован в полном объеме, примерно через два месяца должна первая партия онкологических больных с меланомой начать получать этот препарат. То есть это конец сентября — середина октября, вот в этот промежуток, в экспериментальном, соответственно, режиме. Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи

Гинцбург заявил, что в случае успеха технологию мРНК-вакцин можно будет применить и для лечения других видов рака. Он отметил, что в некоторых болезнях, таких как рак поджелудочной железы, простаты и некоторые виды рака почек, число мутаций значительно меньше. «Поэтому речь, безусловно, надо вести речь о том, чтобы отпрограммировать все этапы, соответственно, презентации нейроантигенов и иммунной системы», — подчеркнул ученый.

Фото: РИА «Новости»

Российская вакцина от рака еще не прошла проверку на эффективность Пока вакцина не будет в прямом смысле слова доступна для россиян. Сначала необходимо провести испытания препарата. Об этом в беседе с 360.ru рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Есть определенная ошибка, ведь что значит доступно для россиян? <…> Будут вестись испытания, подбираться контингенты для этого испытания. <…> Еще ведь никаких данных о том, что эта вакцина является эффективной, нет», — отметил ученый. Поэтому предоставлять информацию так, будто препарат доступен, чтобы все люди с меланомой сразу же захотели ее получить, было бы некорректно, подчеркнул он. Свою эффективность вакцина сможет доказать только после того, как ее применят на больных, согласившихся на испытания, добавил он.

Здесь совсем другая ситуация, чем с вакцинами, которые применяются для профилактики инфекционных заболеваний. Это вакцина терапевтическая. Ее будут применять для терапии. Анатолий Альтштейн вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

В России впервые будет применяться такая методика создания вакцины, отметил собеседник 360.ru. «Испытания будут проводиться не в центре имени Гамалеи, в онкологических институтах», — подчеркнул он. Препарат можно будет применять против онкологических заболеваний на любых стадиях, в том числе при ремиссии, рассказывал ранее Альтштейн. Тем не менее традиционные методы лечения рака по-прежнему актуальны. Среди них химиотерапия, лучевая терапия и хирургическое удаление опухоли. Сначала пациенту предстоит пройти эти этапы, а затем вакцинироваться. Новый препарат поможет остановить рост опухолевых клеток.