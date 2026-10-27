Юрист Борзенко рассказала, как отсудить компенсацию у курящего соседа

Россияне вправе взыскать через суд компенсацию морального вреда с соседей, чей табачный дым с балкона регулярно проникает в квартиру. Об этом RT рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

Она пояснила, что прямого запрета на курение на личном балконе нет, однако Жилищный кодекс РФ обязывает соблюдать права других жильцов. Если мирно решить вопрос не удается, юрист посоветовала собрать доказательную базу для обращения с иском.

По словам Борзенко, истцу потребуется доказать источник дыма и нарушение комфортных условий. Для суда пригодятся фиксация даты и времени, видеозаписи, сохраненная переписка и показания соседей. Если дым идет через общую вытяжку, стоит привлечь управляющую компанию для проверки вентиляции и составления акта.