В США от кори скончался маленький ребенок. Это первый с 1978 года смертельный случай болезни в штате Вирджиния. Об этом сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения (VDH).

Умер ребенок с подтвержденным диагнозом кори. В целях защиты частной жизни семьи департамент не стал раскрывать детали, сообщив лишь, что пациенту от нуля до четырех лет.

Позже пресс-секретарь депздрава Бруки Кроуфорд сообщила журналистам, что это первый случай смерти от кори, зарегистрированный в штате с 1978 года.

В Вирджинии произошла вспышка этой болезни, только с 17 октября зарегистрирован 41 случай. Все они выявлены у людей, которые либо не вакцинированы, либо их статус вакцинации неизвестен.

Ранее случаи кори выявили в двух российских вузах. Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов допустил возникновение локальных вспышек болезни, особенно среди непривитых людей.