Биологические изменения при болезни Альцгеймера начинаются за 10–20 лет до первых клинических симптомов. Об этом сайт RuNews24.ru сообщил врач-невролог РГНКЦ Пироговского университета Хасболат Джангишиев.

По словам специалиста, выявить патологию за годы до симптомов позволяет исследование спинномозговой жидкости, но такие тесты проводят в основном в научных целях, отметил «ТСН24».

В быту заметить начало болезни заранее невозможно, однако важно не пропустить первые сигналы. Среди них — сбои кратковременной памяти, постоянные переспрашивания, трудности с подбором слов, подозрения близких в краже вещей и потеря ориентации на знакомых маршрутах.

Невролог подчеркнул, что деменция не является нормой старения. Обследование у врача помогает исключить депрессию, последствия инфекций или дефицит витамина B12, которые вызывают схожие симптомы, но поддаются лечению.