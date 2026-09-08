Терапевт Прокофьев предупредил о рисках постоянного приема мелатонина

Врач-терапевт Денис Прокофьев заявил, что мелатонин следует принимать короткими курсами. Постоянный прием гормона может снизить его естественную выработку и повысить риски для людей с гипертонией и диабетом, сообщает Sputnik .

Прокофьев пояснил, что мелатонин создавали как адаптоген для облегчения смены часовых поясов. Он не предназначен для постоянного применения.

«Если наш организм получает извне на постоянной основе гормон, то он самостоятельно снижает выработку своего собственного мелатонина», — подчеркнул врач.

По его словам, высокие дозы и длительный прием могут вызвать дневную сонливость, головные боли и нарушения работы нервной системы. Это способно влиять на сосудистый тонус, а у пациентов с гипертонией увеличивать риск сердечно-сосудистых событий. Препарат также может повлиять на регуляцию глюкозы.

При постоянной бессоннице терапевт рекомендовал обратиться к сомнологу, который подберет подходящее лечение.