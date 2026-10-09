Диетолог Мухина предупредила об опасности «белкового голодания»

«Скрытое голодание», или «белковое голодание», может развиваться у вегетарианцев и веганов. Об этом рассказала диетолог Марият Мухина, сообщает ИА НСН .

По ее словам, при избытке овощей и злаков в рационе страдает белковая и фосфатная буферная система организма, растет нагрузка на щелочной баланс, что дает толчок росту патогенных микроорганизмов и вирусов. В условиях гиперальциемии происходит сдвиг электролитного баланса, может развиться почечная недостаточность и нарушение обмена кальция вплоть до остеопороза.

«Также страдает сердечная мышца, это может привести к миокардиопатии. Сердечная мышца буквально превратится в тряпку и не будет выполнять свою сократительную функцию. Также это риск обезвоживания и сгущения крови, риск тромбов. Может развиваться аритмия, мышечная слабость, судороги, спутанность сознания», — уточнила Мухина.

«Белковое голодание» сопровождается саркопенией — уменьшением мышц. Ранее диетолог рассказывала, какие полезные блюда можно приготовить из кабачка, среди них — вафли, варенье и зефир.