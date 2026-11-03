Food & Function: ученые выяснили, как злаки замедляют старение мышц

С возрастом мышцы постепенно теряют массу и силу, однако замедлить эти процессы могут помочь обычные продукты из цельного зерна. Результаты исследования, опубликованного в журнале Food & Function , показали, что компоненты злаков влияют на саркопению — возрастное снижение мышечной массы.

Особое внимание ученые уделили цельным зернам, отрубям и зародышам, содержащим растительные белки, пептиды и полифенолы. Эти вещества способны стимулировать образование белков в мышцах, замедлять их распад и уменьшать воспалительные процессы. Кроме того, бета-глюканы и устойчивый крахмал из злаков улучшают микрофлору кишечника и обмен веществ, создавая условия для укрепления мышечной ткани, пишет KP.RU.

Ранее генетик Резник объяснял, что обнаружение гена, связанного с развитием мышц, не означает, что нарастить мышечную массу можно без тренировок.