Физиология, а не психика. Страдающим паническими атаками объяснили, как их лечить

Панические атаки могут появиться после длительного истощения, представляя собой вегетативную бурю, а не психическое отклонение. Их можно купировать непсихотропными противотревожными препаратами, сообщил РИА «Новости» врач-психиатр, завотделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса ДФУ Александр Сергиевич.

«Депрессивные и тревожные состояния не являются психическими расстройствами. Они являются невротическим состоянием, которое под собой имеет определенные физиологические изменения вследствие психоэмоционального и физического или психоэмоционального и физического состояния истощения вместе взятых», — объяснил он.

Панические реакции, или атаки, по словам Сергиевича, являются возмущением вегетативной нервной системы после длительного истощения. Пациенты обращаются к неврологу или психиатру из-за специфических ощущений во время приступа, а именно ужаса и страха смерти.

Остановить паническую атаку можно, если стабилизировать сердечно-сосудистую систему. Доктор сообщил, что для этого подойдут простые непсихотропные препараты, в том числе противотревожные.

