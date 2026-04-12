Ученые выяснили, что зависимость от смартфона уменьшает мозг

Зависимость от смартфона приводит к уменьшению объема серого вещества в головном мозге, человеку сложнее контролировать себя и концентрировать внимание. К такому выводу пришла группа ученых из Гейдельбергского университета в Германии, их исследование опубликовано в журнале Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry .

Они систематизировали данные мультимодальных нейровизуализационных исследований и пришли к выводу, что постоянный неконтролируемый скроллинг приводит к структурными и функциональными изменениями в головном мозге.

Привлекательность смартфонов связана с тем, как ​​гаджеты задействуют нейронные системы, играющие центральную роль в исполнительном контроле, обработке вознаграждения, аффективной регуляции и социальном познании.

Такой же эффект наблюдается при злоупотреблении психоактивными веществами.

Сканирование показало, что на физическом уровне зависимость от гаджетов приводит к уменьшению объема серого вещества в определенных областях мозга, включая островковую кору, переднюю поясную кору и орбитофронтальную кору, а также к изменениям в нейронных путях, соединяющих лобные области мозга с лимбическими.

Эти части мозга связаны с эмоциональным восприятием, принятием решений и оценкой ценности вознаграждений.

Из-за неконтролируемого увлечения смартфоном у зависимых снижена способность подавлять импульсы и поддерживать концентрацию внимания в сложных условиях.

Ранее почти 50% россиян признались, что зависимы от гаджетов. Врач-невролог Дмитрий Макаров посоветовал не засиживаться в телефонах дольше 20 минут.