Психолог назвал простой и быстрый способ справиться с приступом тревоги

С приступами тревоги помогут справиться дыхательные практики. Дело в том, что они воздействуют на ее физиологические механизмы, рассказала «Газете.ru» практикующий психолог Елена Пиховкина.

Она отметила, что это один из самых доступных способов избавления от стресса. Когда человек начинает волноваться, то учащенно дышит. У него снижается уровень углекислого газа в крови.

«Это усиливает симптомы: головокружение, ощущение нехватки воздуха, ком в горле, онемение пальцев, учащенный пульс. Человек пугается этих проявлений, интерпретируя их как усиление угрозы, и тревожный круг замыкается», — сказала психолог.

Несколько глубоких вдохов помогут справиться с приступом тревоги. При этом важное значение имеет удлиненный выдох, активирующий блуждающий нерв и парасимпатическую систему.

Психолог отметила, что наиболее оптимальная частота — около пяти-шести дыхательных циклов в минуту. Нужно сделать глубокий вдох на четыре секунды, а потом выдохнуть на шесть. При таком ритме повысится вариабельность сердечного ритма.

По ее словам, имеются и другие варианты дыхательных техник для снятия стресса, включая «квадратное» дыхание, где цикл делится на четыре равные фазы по четыре секунды (вдох — задержка дыхания — выдох — задержка дыхания). Но если тревога уже носит хронический характер, сопровождается нарушением сна и паническими атаками, то нужно обращаться к специалистам.

