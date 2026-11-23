Американские медики назвали семь признаков рака поджелудочной железы
Mirror: Боль в животе и спине может быть симптомом рака поджелудочной железы
Семь тревожных признаков, которые могут указывать на рак поджелудочной железы, перечислили эксперты Медицинского университета Южной Каролины. Об этом сообщило издание Mirror.
Этот вид рака очень сложно выявлять на ранних стадиях и тяжело лечить. Спустя год после постановки диагноза остаются в живых лишь четверть пациентов, только в 10% случаев возможно хирургическое удаление опухоли.
Основные симптомы, при которых стоит провериться — желтуха, светлый стул, потемнение мочи, боли в верхней или средней части живота и спине, а также внезапная потеря веса, усталость и снижение аппетита. Но даже они могут появиться лишь на поздних стадиях, когда болезнь уже плохо поддается лечению.
Ранее ученые Новосибирского государственного университета создали отечественные таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и яичников.