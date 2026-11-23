Mirror: Боль в животе и спине может быть симптомом рака поджелудочной железы

Семь тревожных признаков, которые могут указывать на рак поджелудочной железы, перечислили эксперты Медицинского университета Южной Каролины. Об этом сообщило издание Mirror .

Этот вид рака очень сложно выявлять на ранних стадиях и тяжело лечить. Спустя год после постановки диагноза остаются в живых лишь четверть пациентов, только в 10% случаев возможно хирургическое удаление опухоли.

Основные симптомы, при которых стоит провериться — желтуха, светлый стул, потемнение мочи, боли в верхней или средней части живота и спине, а также внезапная потеря веса, усталость и снижение аппетита. Но даже они могут появиться лишь на поздних стадиях, когда болезнь уже плохо поддается лечению.

Ранее ученые Новосибирского государственного университета создали отечественные таргетные тест-системы для диагностики рака молочной железы и яичников.