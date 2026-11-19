Таблетки от радиации должны пройти все фазы клинических испытаний, прежде чем их можно будет включать в состав аптечек на случай чрезвычайных ситуаций. Такое мнение в интервью изданию KP.RU высказал токсиколог Алексей Водовозов.

Необходимо дождаться завершения всех исследований, чтобы удостовериться в безопасности и эффективности пероральной мРНК-вакцины, заявил Водовозов. По его словам, разработка велась в Калифорнии 30 лет, и у препарата есть значительный потенциал, но его реализация станет ясна только после окончания испытаний.

Первое исследование включало 42 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, принимавших дозы от 100 мг до 7,5 г. Серьезных угроз для здоровья не зафиксировано, пишет «Ридус».

Отдельно сообщается, что в России внедряют новую мРНК-вакцину для лечения рака толстой кишки «Онкопепт». Препарат разрабатывается на основе неоантигенов раковых клеток конкретного пациента, сейчас идет набор пациентов для клинического тестирования.