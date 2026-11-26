Россия считает закрытие границ прибалтийскими государствами проявлением враждебности и имеет право на ответ. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, трансляцию провела пресс-служба ведомства.

«Это откровенно враждебные действия прибалтов, Россия оставляет за собой право на принятие комплекса ответных политико-дипломатических мер для защиты национальных интересов нашей страны», — подчеркнула дипломат.

Ранее власти Эстонии объявили, что намерены с 1 декабря закрыть все погранпереходы с Россией. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс назвал это решение ошибкой и заявил, что его страна предпринимать аналогичные шаги не собирается.