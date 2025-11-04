Путин заявил, что Россия никому не угрожает

Угроза со стороны России в отношении других стран исключена. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», говорится на сайте Кремля .

«Наша страна никому не угрожает. Россия, как и все другие ядерные державы, развивает свой ядерный потенциал, развивает свой стратегический потенциал. Все, о чем мы сейчас говорим — это давно анонсированная работа», — отметил российский лидер.

По его словам, разработка «Посейдона» и «Буревестника» очень важна для безопасности России и стратегического паритета на десятки лет вперед. Результат, которого удалось добиться, имеет историческое значение.

Ранее испанские СМИ писали, что «Буревестник» кардинально изменил глобальную стратегическую игру и превратил Россию в передовую ядерную державу. По их мнению, это должно охладить пыл западных лидеров по эскалации конфликта на Украине.