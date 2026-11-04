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    Захарова назвала защиту традиций смыслом Дня народного единства

    Фото: РИА «Новости»

    Защита традиций и отпор внешней агрессии стали смыслом Дня народного единства. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью Sputnik.

    Она отметила, что с годами этот день стал для нее особенно важным из-за его истории. Сейчас, по ее словам, ключевой посыл праздника связан не только с противостоянием угрозам извне.

    Дипломат указала, что чуждые традиции, которые пытались навязать россиянам под видом модернизма, не смогли разрушить культуру и государство. Также Захарова порекомендовала гражданам посетить Троице-Сергиеву лавру и монумент Минину и Пожарскому.

    «Если к этому добавить личный экскурс в историю — это будет правильно, необходимо и нужно», — подчеркнула она.

    Ранее с праздником россиян поздравили космонавты — участники миссии МКС-76 Анна Кикина, Петр Дубров и Сергей Тетерятников.

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