Сегодня 18:30 Санкции с оговорками: как ЕС запрещает российскую энергию, но оставляет себе лазейки Фото: 360.ru / РИА «Новости» Эксклюзив

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В ЕС называли целью санкций снижение зависимости от энергоносителей и ограничение доходов России, но полностью разорвать связи сразу невозможно — слишком сильны старые экономические контакты, а для ряда стран российские ресурсы пока незаменимы. Поэтому механизм работает в двух направлениях: с одной стороны — жесткие запреты, с другой — продуманные исключения и лазейки.

С 2022 года страны Евросоюза приобрели российских энергоносителей на 320,7 миллиарда долларов. За первые девять месяцев 2026 года поставки составили 21,3 миллиарда в американской валюте. Несмотря на санкционное давление, Россия продолжает выполнять контрактные обязательства по направлениям, которые подпадают под исключения, сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью ИА «Вести». «Да, не по нашей вине в последние годы сильно изменилось соотношение экспорта в Евросоюз. Но то, что хотят европейские коллеги, мы поставляем», — уточнил он.

Фото: РИА «Новости»

Почему торговля между Россией и ЕС продолжается Даже при санкциях торговля между Россией и ЕС сохраняется, и на это есть несколько причин: энергетическая безопасность отдельных государства, сложность быстрой замены сырья и лазейки в механизмах. Евросоюз целенаправленно снижает зависимость и пытается ограничить доходы российской стороны, но не идет на полный разрыв там, где это угрожает стабильности самих стран-членов. Доля российских энергоресурсов в европейском импорте заметно сократилась, но полностью отказаться от них в краткосрочной перспективе не вышло. «Потребление российской нефти и газа на самом деле даже гораздо выше, чем выглядит», — рассказал 360.ru доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

Фото: РИА «Новости»

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил, что ограничения постепенно начали вводить в 2022 году. «В начале года так вообще полноценно газ, нефть и уголь поставляли. А цены уже были высокие», — объяснил он 360.ru. При этом газ шел в Европу через Украину до 1 января 2025 года, а поставки СПГ запретят только с 1 января 2027-го.

Через территорию Украины проходит нефтепровод «Дружба», который продолжает работать и поставлять российскую нефть в Венгрию, Словакию. И Украина с европейцами берут деньги за это. Игорь Юшков

При этом Венгрия и Словакия — крупнейшие поставщики нефтепродуктов на украинский рынок.

Фото: РИА «Новости»

Как зависимость от энергоресурсов влияет на помощь Украине Чем дороже энергоносители, тем меньше денег остается у европейцев. Юшков подчеркнул, что и возможности помогать Украине поэтому иссякают, хотя Запад и действует в ущерб себе.

ЕС исходит из своих ценностей. Он готов пожертвовать собственной экономикой, энергетикой и благосостоянием граждан, лишь бы их отстаивать. Европейское руководство считает, что таким образом набирает политические очки, хотя на практике это не так.

Экономист предположил, что преуспеют в таком случае только те, кто призывает к рациональности. Стратегию Евросоюза он счел ошибочной. По мнению Чиркова, зависимость от энергоресурсов сказывается и на объеме поддержки киевского режима: из-за экономических сложностей возникают проблемы с согласованием тех или иных ее вариантов.

Фото: РИА «Новости»

Что стало со стратегией энергобезопасности ЕС Евросоюзу очень выгодно сотрудничество с Россией, но это зависит от того, кто находится у власти в конкретной стране, указал доцент МГУ.

Либо [лидер] думает о собственных гражданах, промышленности, экономике, либо слепо исполняет то, что ему говорят из высших руководящих органов Европейского союза. Максим Чирков

По его словам, ЕС приносит энергобезопасность в жертву политической необходимости. «Сверхнизкие запасы газа, недостаточное его пополнение, сверхвысокие цены на все виды топлива, производные из нефти, газ и электроэнергия — оно же все друг за друга цепляется и идет вверх. Это все говорит о том, что об энергобезопасности в Европе вообще никто не думает», — добавил Чирков. Он предположил, что ситуация изменится, когда к руководству в Евросоюзе придут здравомыслящие люди. Тогда политика объединения начнет плавно меняться как по отношению к России, так и к другим государствам. «У Европы не очень хорошие отношения не только с Россией, а с очень большим количеством стран. Им, конечно, выгоднее было бы сотрудничать и пытаться сохранить хотя бы частично ту конкурентоспособность, тот уровень благосостояния граждан, который был до 2022 года», — резюмировал собеседник 360.ru.