Эксперт объяснил, когда в ЕС перестанут думать о санкциях против России

«Сверхнизкие запасы газа, недостаточное его пополнение, сверхвысокие цены на все виды топлива, производные из нефти, газ и электроэнергия — оно же все друг за друга цепляется и идет вверх. Это все говорит о том, что об энергобезопасности в Европе вообще никто не думает», — сказал он.

По словам Чиркова, ситуация изменится, когда к власти в Евросоюзе придут здравомыслящие люди. Отношение блока к России и другим государствам тоже станет другим.

«У Европы не очень хорошие отношения не только с Россией, а с большим количеством стран. Им, конечно, выгоднее было бы сотрудничать и пытаться сохранить хотя бы частично ту конкурентоспособность, тот уровень благосостояния, который был до 2022 года», — заключил эксперт.

Подробно о том, почему ЕС пользуется российскими энергоресурсами вопреки санкциям, — в нашей статье.