Эксперт объяснил, когда в ЕС перестанут думать о санкциях против России
Доцент МГУ Чирков: ЕС принес энергобезопасность в жертву политическим амбициям
Евросоюз принес собственную энергобезопасность в жертву политической необходимости, вводя антироссийские санкции. Об этом 360.ru заявил доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.
«Сверхнизкие запасы газа, недостаточное его пополнение, сверхвысокие цены на все виды топлива, производные из нефти, газ и электроэнергия — оно же все друг за друга цепляется и идет вверх. Это все говорит о том, что об энергобезопасности в Европе вообще никто не думает», — сказал он.
По словам Чиркова, ситуация изменится, когда к власти в Евросоюзе придут здравомыслящие люди. Отношение блока к России и другим государствам тоже станет другим.
«У Европы не очень хорошие отношения не только с Россией, а с большим количеством стран. Им, конечно, выгоднее было бы сотрудничать и пытаться сохранить хотя бы частично ту конкурентоспособность, тот уровень благосостояния, который был до 2022 года», — заключил эксперт.
Подробно о том, почему ЕС пользуется российскими энергоресурсами вопреки санкциям, — в нашей статье.