Каллас заявила, что в пакет санкций против России включат 1600 компаний и физлиц

В очередной, уже 22-й пакет санкций против России, Евросоюз планируют включить 1600 позиций. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, ее слова привел ТАСС .

Как сообщает Politico, запреты будут действовать три года и, прежде всего, коснутся производства ракет.

«Министры внесут в черный список против России 1600 новых позиций, связанных с оборонным комплексом», – отметила Каллас.

Санкции также введут против участников выборов в Госдуму в Донбассе и Новороссии. Кроме того, изучат и планы по ограничению выдачи виз российским туристам и бывшим военным, а также возможности ограничить передвижения российских дипломатов внутри стран Европейского союза.

Решение планируют принять на заседании, которое состоится 12 октября. Новый пакет уже прошел предварительное согласование на уровне постоянных представителей государства ЕС. Документу осталось получить окончательное одобрение глав внешнеполитических ведомств Евросоюза.

Ранее стало известно, что Каллас раскритиковала США из-за сделки с Россией по дизтопливу.