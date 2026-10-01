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    Путин указал на снижение реального влияния Запада в мире

    Фото: РИА «Новости»

    Запад теряет свое реальное влияние в мире. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

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    Он подчеркнул, что на данном фоне растет благосостояние других государств. По его словам, из-за непропорционального влияния в ООН западных стран возникает дисбаланс.

    Президент также указал на необходимость избежать самых катастрофических сценариев, которые могут поставить человечество на грань выживания.

    Глава государства обратил внимание, что тревожные тенденции на международной арене заставляют думать о сохранении глобального мира прямо сейчас. В этом году главной темой клуба «Валдай» стала» тема: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?».

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