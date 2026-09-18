Депутат Госдумы Фетисов отметил позитивную атмосферу на участке УИК в Домодедове

Люди целыми семьями приходят на избирательный участок на стадионе «Авангард» в Домодедове, чтобы проголосовать. Об этом рассказал депутат ГД, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Жители Московской области с 18 по 20 сентября выбирают депутатов Государственной думы и регионального парламента. Фетисов подчеркнул, что люди приходят на участок с хорошим настроением.

«Каждый сегодня чувствует, что его голос и его участие имеют значение», — добавил он.

Парламентарий добавил, что внимательно осмотрел участок. Он убедился, что наблюдатели присутствуют на местах, а комиссии работают слаженно.

«Здесь ведется видеонаблюдение, все открыто и легитимно», — уточнил Фетисов.

Граждане могут проголосовать как традиционным способом, на избирательных участках, так и с помощью дистанционного электронного голосования.

Через ДЭГ проголосовали уже более двух миллионов граждан в 32 регионах. Избиратели получили 2,08 миллиона бюллетеней по федеральному округу.