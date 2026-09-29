Фракция ЕР единогласно выдвинула Володина на должность председателя Госдумы

Фракция «Единой России» единогласно выдвинула Вячеслава Володина кандидатом на должность председателя Госдумы девятого созыва. Решение приняли на заседании фракции 29 сентября, написал ТАСС .

Одновременно единороссы сформировали список кандидатов на другие руководящие должности. Первым вице-спикером предложили избрать Ирину Яровую. На посты заместителей председателя Госдумы выдвинули Александра Жукова, Владимира Васильева, Алексея Гордеева, Анну Кузнецову, Викторию Абрамченко и Виталия Савельева.

Накануне вопрос о будущем руководстве Госдумы обсуждался в Кремле на встрече Владимира Путина с лидерами партий, получивших представительство в новом созыве. Президент поддержал сохранение Володина во главе палаты.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на той же встрече сообщил, что руководство партии также приняло решение поддержать кандидатуру Володина. Представители думской оппозиции положительно высказались о его работе и также поддержали выдвижение.