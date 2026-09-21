ЦИК озвучил предварительные итоги прошедших выборов

В 2026 году явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя предварительные итоги трехдневного голосования.

«Вы видите, какая была явка в прежние годы на уровнях депутатов Государственной думы, и сейчас она уже превысила 59%», — сказала она.

На слайде ЦИК России продемонстрировали, что в 2016 году явка составила 47%, в 2021-м — 51%.

По словам Памфиловой, «Единая Россия», предварительно, набрала 57,85% голосов и стала лидером в 208 одномандатных округах.

«У „Единой России“ будет 355 депутатских мест», — пояснила председатель ЦИК.

У КПРФ, по предварительным подсчетам, 13,81% голосов, у партии «Новые люди» — 7,96%, у ЛДПР — 8,98%. Памфилова добавила, что у «Справедливой России» еще есть большой шанс преодолеть барьер в 5%.

Окончательные итоги выборов подведут 25 сентября.

Ранее Памфилова назвала выборы 2026 года беспрецедентными по уровню опасности и угроз. Обеспечение безопасности было главным приоритетом.