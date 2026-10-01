Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы на второй день работы
Володин: Госдума IX созыва уже рассматривает вопросы, волнующие людей
На пленарном заседании Госдумы 1 октября рассмотрят ряд законопроектов и международных договоров. Об этом сообщил спикер парламента Вячеслав Володин, его слова привела пресс-служба законодательного органа.
«Важно, что Государственная Дума девятого созыва уже на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов и рассмотрению вопросов, которые волнуют людей, а также связанных с повесткой развития государства», — отметил Володин.
Он подчеркнул, что в условиях специальной военной операции, при наличии сегодняшних угроз и вызовов нет времени на раскачку.
Парламент рассмотрит законопроекты, над которыми в течение лета работали профильные комитеты. Среди них — увеличение лимита страховых выплат по долгосрочным вкладам до двух миллионов рублей и раскрытие информации о составе никотинсодержащих изделий, включая вейпы.
Накануне прошло первое пленарное заседание парламента. Перед депутатами выступил президент Владимир Путин.