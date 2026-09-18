Депутаты Мособлдумы оценили удобство условий для голосования на выборах в ГД
Депутат Мособлдумы Голубев: голосование на выборах в ГД проходит без суеты
Организаторы выборов создали все условия для свободного и удобного волеизъявления. Об этом 360.ru заявил депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Он пришел на избирательный участок и поделился своим мнением об организации процесса.
В Подмосковье 18 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и муниципальных советов. В регионе открыли около 3900 избирательных участков. Кроме того, граждане могут выполнить свой гражданский дом на дому или дистанционно.
Андрей Голубев решил проголосовать 18 сентября на избирательном участке.
«На мой взгляд — это самый удобный день из трех, когда сделать свой выбор можно без суеты, спокойно ознакомившись с информацией о партиях и кандидатах, участвующих в выборах», — подчеркнул он.
Депутат обратил внимание, что на участке обеспечили безопасность и разместили материалы, которые позволяют легко сориентироваться на пути к УИК. Также граждане могут ознакомиться со всей необходимой информацией о кандидатах и законодательстве.
Голубев подчеркнул, что для людей старшего поколения создали все условия: их проинформировали о местах голосования и обеспечили доступную среду на избирательных участках.
«Можно выбрать для себя удобный день. К примеру, проголосовать в пятницу, чтобы в субботу и воскресенье оставить время для дачи. Можно проголосовать дистанционно через ДЭГ», — отметил он.
Депутат Мособлдумы Линара Самединова указала на особую атмосферу на избирательных участках. Процесс голосования идет спокойно и организованно, люди приходят семьями. По ее словам, среди наблюдателей можно увидеть много молодежи.
«Среди них много молодых ребят, в том числе наших молодых парламентариев. Они находятся на участках с открытия, следят за соблюдением процедуры голосования», — уточнила Самединова.
Она выразила мнение, что отношение молодежи к выборам меняется — новое поколение понимает, что от гражданской позиции зависит будущее города, возможности для учебы и работы, развитие инфраструктуры.
Также депутат высказалась о гражданах, которые голосуют впервые.
«Для них это первый участок, первый бюллетень, первый самостоятельный выбор. Важно, чтобы молодые люди знали о своем избирательном праве и понимали, как им воспользоваться», — подчеркнула она.
Депутат Мособлдумы Вшивцев воспользовался Дистанционным электронным голосованием. Он назвал этот способ быстрым, прозрачным и удобным.
«Такой современный инструмент — это гарантия доступности: проголосовать можно из любой точки страны», — заявил Вшивцев.
По его словам, на участках успешно реализовали комплекс мер по созданию доступной среды для избирателей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. В помещениях есть пандусы и поручни, а также специально выделенная кнопка вызова помощи. На месте работают волонтеры, которые готовы сопроводить человека.
Депутат обратил внимание, что участки располагаются на первом этаже, на них установили специальные кабины для тайного голосования, адаптированные под нужды маломобильных граждан и незрячих избирателей, в том числе трафареты со шрифтом Брайля.
Также граждане, которые не могут самостоятельно прийти и отдать голос, имеют возможность вызвать членов комиссий на дом.
«Все сделано так, чтобы волеизъявление было доступно каждому жителю региона без исключения», — добавил Вшивцев.
Чтобы процесс был прозрачным и безопасным, на участках дежурят наблюдатели. В их число входят около четырех тысяч представителей партии «Единая Россия». Они следят за процессом голосования, фиксируют происходящее и помогают оперативно реагировать на возможные спорные ситуации.