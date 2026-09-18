Депутаты Мособлдумы оценили удобство условий для голосования на выборах в ГД

Организаторы выборов создали все условия для свободного и удобного волеизъявления. Об этом 360.ru заявил депутат Мособлдумы Андрей Голубев. Он пришел на избирательный участок и поделился своим мнением об организации процесса.

В Подмосковье 18 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы, Московской областной Думы и муниципальных советов. В регионе открыли около 3900 избирательных участков. Кроме того, граждане могут выполнить свой гражданский дом на дому или дистанционно.

Андрей Голубев решил проголосовать 18 сентября на избирательном участке.

«На мой взгляд — это самый удобный день из трех, когда сделать свой выбор можно без суеты, спокойно ознакомившись с информацией о партиях и кандидатах, участвующих в выборах», — подчеркнул он.

Депутат обратил внимание, что на участке обеспечили безопасность и разместили материалы, которые позволяют легко сориентироваться на пути к УИК. Также граждане могут ознакомиться со всей необходимой информацией о кандидатах и законодательстве.

Голубев подчеркнул, что для людей старшего поколения создали все условия: их проинформировали о местах голосования и обеспечили доступную среду на избирательных участках.

«Можно выбрать для себя удобный день. К примеру, проголосовать в пятницу, чтобы в субботу и воскресенье оставить время для дачи. Можно проголосовать дистанционно через ДЭГ», — отметил он.