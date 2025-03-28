Володин поручил изучить идеи СК по защите людей от нападения бездомных животных

Председатель ГД Вячеслав Володин поручил комитету по экологии вместе с рабочей группой рассмотреть предложения Следственного комитета по защите людей от нападения бездомных животных. Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

До этого с таким предложением к Володину обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Следком подготовил инициативу, опираясь на анализ следственной практики. По мнению председателя ГД, предложение важное и заслуживает поддержки.

Ранее Госдума обратила внимание на то, что правительство не выполнило поручение президента Владимира Путина, касающееся обращения с уличными животными. Как отметил тогда Володин, депутатам нужно понимать позицию кабмина по проекту, направленному на защиту граждан от нападений бездомных животных, а также рассмотреть предложения, разработанные профильными министерствами.

Новости об агрессии бездомных животных в сторону людей периодически появляются в СМИ. Например, в начале недели стало известно о нападении собак на подростков в Усть-Лабинске. Всем им потребовалась помощь врачей. В региональном СК возбудили уголовное дело по статье о халатности.

На прошлой недели два депутата выдвинули необычные предложения для защиты граждан от агрессивных животных. Один придумал делать из них мыло, а второй поддержал коллегу и отметил, что хотел бы облить собачников бензином.