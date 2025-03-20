Собак на мыло? В Госдуме предложили советский метод борьбы с бездомными животными

Депутат Госдумы Николай Цед предложил варить хозяйственное мыло из бездомных собак. Об этом он написал в Telegram-канале .

По словам депутата, такая практика существовала в советские годы.

«Это вопрос не любви или нелюбви к животным. Почти у всех нас есть домашние питомцы, вопрос безопасности человека, особенно детей», — подчеркнул Цед.

Парламентарий добавил, что бездомные собаки в стае опаснее, чем волки, поэтому для защиты людей нужны превентивные меры.

Позицию депутата раскритиковала известная защитница прав животных певица Илона Броневицкая, давшая комментарий 360.ru.

«Есть вещи, которые даже нельзя прокомментировать. Это заявление относится к таковым. Это не советское прошлое, это какое-то крестьянское сознание. А в Африке или где-то еще продолжают есть людей, и для них это норма», — заявила она.

При этом Броневицкая обвинила во лжи тех, кто говорит об увеличении числа покусов бездомными животными. Она заявила, что с 2019 года их количество сократилось с 8900 до 4200.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков назвал идею Цеда бесполезной, поскольку собачий жир никогда массово не применялся в мыловарении.

При этом итоги опроса kp.ru показали, что на агрессивных бездомных собак у домов жалуются больше половины россиян.